VOX POPULI

La presencia en Salto ayer del Presidente de la República y un grupo de colaboradores, hizo que fuera una jornada diferente. Así por ejemplo, supimos de varias instituciones (y particulares también) que desde hace varios días venían preparando cartas, documentos y demás para entregar al primer mandatario. Y ayer estuvieron presentes, en los distintos lugares que recorrió, para cumplir el objetivo.

Agraciada esquina Fernando Irazoqui, desde allí nos hacen saber el problema de falta de energía eléctrica en el barrio. Esto es en el entorno del estadio Ernesto Dickinson. Dicen los vecinos que han planteado la situación donde corresponde y no han tenido respuesta.

«Qué ironía, por un lado llega el Presidente a inaugurar una policlínica y al mismo tiempo en otras faltan médicos». Tal el comentario que nos hacía una lectora ayer. Ella vive en el barrio Palomar, le quedan cerca las UBAs de la zona del Cerro (la 5 y la 7), sin embargo en alguna ocasión tuvo que trasladarse hasta la de Salto Nuevo (la 1) porque en las otras «me dijeron que no tenían doctor», nos contaba.

Alguna vez planteamos la pregunta de qué condiciones debe reunir una chalana, bote, canoa o la embarcación que sea para salir al río, y además nos preguntábamos si habitualmente se controlan. Resulta que días pasados, más de una persona se sorprendió en zona del Ayui al ver en una chalana a tres niños, de no más de 10 o 12 años, que navegaban sin persona mayor alguna. ¿Se controla?