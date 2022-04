VOX POPULI

Pasó otra Semana Santa o de Turismo y seguramente empezarán por estas horas los balances, los análisis y las conclusiones sobre lo que estuvo bien y lo que faltó.

Hablando de eso, hemos recibido quejas de turistas que llegaron al Parque Acuático, en zona de Salto Grande, y no se sintieron para nada conformes: el agua de las ducha estaba fría, el entorno bastante desmejorado y falta de servicios en general, fueron algunos de los motivos del malestar.

El copamiento a una casa en pleno centro de la ciudad en la noche del sabado, es de los temas que más se comentan. Además, hace mucho tiempo que no ocurría en Salto este tipo de delitos, lo que más impacto provocó.

La polémica sobre correr o no correr los feriados por fechas patrias, vuelve a estar en el «tapete» cada vez que llegamos a uno de ellos, como hoy. Las opiniones se dividen entre quienes apoyan que haya fines de semana largos, y quienes defienden el valor de la fecha en sí, sin corrimientos.

Que los asentamientos irregulares han crecido muchísimo en la ciudad, ya no es novedad para nadie. Pero un lector nos planteaba ayer algo importante: «aunque sea habría que controlar que no ocupen las veredas, porque ahí no se puede ni pasar», nos comentaba.

Se refería puntualmente a la avenida Reyles, más precisamente en la zona conocida como Puente Blanco.