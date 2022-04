VOX POPULI

Hay mucha gente que no lee comunicados ni escucha radio, si a eso se suma que algunas veces hay comunicados que no llegan a su debido tiempo, suceden inconvenientes.

Es quizás lo que pasó en la mañana y tarde de ayer sábado, cuando muchísimos salteños sacaron basura a la calle. Sin embargo, la recolección sólo se cumplía en el microcentro, zona de termas, contenedores y algún comercio en especial. Pero… bastaba mirar, por ejemplo, las cuadras de barrios como Malvasio, Federico Moreira, Mi Tío y aledaños, para sorprenderse por la cantidad de basura desparramada, más la cantidad de bolsas y cajas que aún no habían «atacado» los perros, pero que estaban allí a merced de ellos.

Un lector nos decía hace unos días : «Ahora que estamos en vacaciones y se habla tanto de las termas, ¿se acuerdan que nos habían prometido Termas en Villa Constitución y, unos cuantos años, antes también en la zona del Cuartel de acá de la ciudad?» Sí, claro que mucha gente se acuerda, pero por ahora, sigue siendo solo eso, el recuerdo de unas promesas alguna vez lanzadas.

Los problemas en el suministro de agua siguen preocupando a muchos salteños. Este fin de semana la queja nos llegó del barrio Caballero, los vecinos aguardaban una reparación de OSE frente a las viviendas ubicadas sobre calle Candelaria Areta, mientras tanto, sin agua en el barrio.