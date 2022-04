Vox populi

Mucho se comenta en las últimas horas el caso de varios empleados de una cadena de comercios de nivel nacional, con sucursales también en Salto, que habrían pasado a seguro de paro. ¿Efectos de la “disparada” de gente a comprar en Argentina? Es muy probable, aunque aún no se nos confirmó que sea ese el motivo principal.

Hablando de comercios, el centro de la ciudad lucía con una gran desolación martes y miércoles. Pareciera que el lunes la gente se puso al día en muchos trámites y vueltas que debía hacer, y después casi nada de movimiento.

Seguramente desde hoy esa quietud en el centro será aún mayor. Hasta ayer, funcionaron algunas oficinas, hoy ya no. Hay excepciones, claro. Por ejemplo las oficinas centrales de la Intendencia y algunos bancos privados no trabajaron en toda la semana. En tanto, contrariamente, hay comercios que abrieron y abrirán todos los días.

Mucha expectativa se viene generando por la llegada a Salto de la banda Buitres. Se presentará esta noche en el centro cultural ex bodega Harriague. Lo que para muchos no fue una buena noticia, tiene que ver con el ingreso de menores: INAU dispuso que no ingresen menores de 18 años. Varios jóvenes de 16 y 17 años se quedarán con las ganas. “Y sí, me da pena por esos gurises -nos decía alguien de la organización-, pero bueno…son cosas que se debe respetar”.