Vox Populi

Sorpresa y temor causó un automóvil que a media mañana del lunes, se desplazaba en la zona de Gobernador de Viana y Brasil a contramano por esta última. «Es lo que pasa en esta semana, que anda mucha gente de otros lados que no conoce las calles», comentaba una vecina. Pero, resulta que no era este el caso, al menos a juzgar por la patente, ya que era de Salto. Increíble.

Ayer se comunicó con nuestra Redacción gente del Cerro, para plantearnos que concretamente en calle Bolivia al 800 «hay una enorme pérdida de agua desde hace días, agua limpia, da lástima ver ese derroche, ¿y de la pérdida en plata que me dice?», nos comentaban.

Claro que si se piensa en la pérdida que esto significa, es bueno multiplicarlo por la cantidad de pérdidas en toda la ciudad, tema del que habitualmente nos ocupamos en esta columna. Si lo hiciéramos, seguramente comprobaríamos que el problema es grave.

A raíz de las famosas Criollas del Prado, evento tradicionalista que año a año se desarrolla en Montevideo por estas fechas, volvió a desatarse la polémica, también en Salto, acerca de si este tipo de pruebas son o no maltrato animal.

De hecho, grupos de protectores de animales pidieron este añoque no se permita el ingreso al sector de domas a menores de 18 años, pedido al que finalmente el INAU no dio lugar.