VOX POPULI

Las diferentes entradas a Salto suelen ser motivo de preocupacion para aquellos que siempre aspiran a dar una buena imagen a quienes ingresan a la ciudad. Y cuando llegan momentos de recibir visitantes, como ahora Turismo, el tema vuelve a estar sobre la mesa.

Es así que más de una persona nos comentó que este sábado en la tarde, no era para nada buena la imagen que había al entrar desde el sur por el lado del Paseo de Compras, o Bagashopping: mucha basura acumulada, sobre todo cajas de cartón de diferente tamaño, bolsas, etc.

La cantidad de gente que hace fila durante larguísimo rato para pasar a Concordia, es de los temas de los que más se habla por estas horas. Hay quienes se molestan porque haya salteños que van a comprar «enfrente», otros lo asumen como algo natural que siempre ocurrió.

Una cosa a tener en cuenta es que muchas familias que quieren cruzar el puente, no lo hacen para comprar sino para visitar familiares que hace mucho no ven. Pero claro, es probable que también compren algo, teniendo en cuenta la conveniencia en los precios.

Una persona que se encuentra paseando unos días en Salto, destacaba ayer el buen estado en que se encuentran las dos plazas céntricas. «Allá (en Montevideo) es difícil mantener un lugar así», decía. Un elogio siempre reconforta, ojalá los salteños podamos seguir destacándonos en esto.