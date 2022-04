VOX POPULI

Mucho movimiento en cuanto a arreglo de calles, incluso con máquinas retroexcavadoras, había en la jornada de ayer en lugares donde días anteriores habíamos planteado el reclamos de los vecinos. Bienvenidos sean, nos referimos puntualmente, por ejemplo, a la cuadra de calle Artigas al 1500 y a la de Las Piedras entre Uruguay y Artigas.

Hablando de calle Artigas, ayer nos llegaron fotos de la cartelería que indica el nombre y flecha de las calles, de la esquina de Artigas y 25 de Mayo. Increíble, pero hay gente que no encontró mejor entreteniminto que torcer los carteles. Lo grave es que, al quedar la flecha señalando en otra dirección, puede generar confusión en los conductores y provocar un siniestro; preocupa además que no sería el único lugar de la ciudad donde ha pasado esto.

«Bebedero comunitario», dice el cartelito sobre un recipiente con agua para mascotas callejeras que ubicó en la vereda un comercio de calle Brasil. Una buena acción, sin dudas, que sería bueno se replicara en otros puntos.

Ya estamos casi ingresando a Semana Santa o de Turismo y muchos están atentos al comportamiento del tiempo, cómo estará la temperatura y si lloverá o no. Por ahora, aunque hay algún pronóstico que no coincide, en general se indica que será una semana con predominio de días soleados, sin lluvias.