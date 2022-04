VOX POPULI

Estamos viviendo días donde el frío ya se hace sentir, más en las primeras y últimas horas del día. Pero son jornadas agradables; muchos esperan que siga así unos días más, sobre todo pensando en la cercanía de Semana Santa o de Turismo.

Hablando de frío, el negocio de la venta de leña para estufas ya está empezando a funcionar lentamente. Para muchas familias es una «zafra» fundamental en la economía del hogar. Además, genera trabajo y eso es bueno: trabaja el que corta la leña, el que la pesa y arma atados, el que reparte, etc. A lo que sí se debería prestar atención es a la procedencia de esa leña. Cuidado, hay quienes ya están advirtiendo sobre podas que no están autorizadas, y en espacios públicos.

Este fin de semana, las actividades culturales en nuestra ciudad son variadas. Anoche por ejemplo había varias, entre ellas la presentación de un libro en APLAS y casi enseguida la puesta en escena de una obra de teatro en el Ateneo. Entre hoy y mañana hay más.

«¿Será que al no haber ya una Dirección de Cultura ni dinero previsto para esa área en el presupuesto quinquenal de la comuna, los emprendimientos privados están dando mejores frutos?» Tal era la pregunta que nos hacía ayer una persona vinculada a las artes plásticas. Un razonamiento al menos interesante, que da para pensar. Lo bueno es que luego de mucho tiempo de actividades interrumpidas, el ambiente se está moviendo.