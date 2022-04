VOX POPULI

Hasta ayer era un peligro doblar de calle Artigas a Las Piedras, quien lo hacía se encontraba de inmediato con un gran pozo. Más de un comentario habíamos recibido, pero felizmente ya fue reparado en la mañana de ayer.

El pozo que sigue siendo muy peligroso, es el que está en Brasil al 2100, a mitad de cuadra y bien al centro de la calle. Además, no está demasiado iluminado el lugar. Los vecinos hace tiempo reclaman que se arregle.

Cada vez más gente se dedica a hacer «Vivos», como se llama a la venta de ropa y otros artículos a través de transmisiones en redes, precisamente «en vivo», donde el vendedor muestra el producto y el cliente los pide a través de los comentarios. «Pero ahora hay dos problemas -nos decía alguien que se dedica a esto-, uno que ya somos muchos, entre tanta competencia es difícil; el otro es la irresponsabilidad de la gente, que compra y después no levanta las cosas».

Un lector nos decía: «Ustedes reclaman que los políticos saquen la cartelería para limpiar la ciudad, bien, pero no se olviden de todos los otros carteles que también habría que sacar y no son políticos, es publicidad de otras cosas». Se refería, a modo de ejemplo, a los carteles colocados en las barandas de calle Uruguay, en Uruguay y Amorim y tantos lugares más. Sobre todo, nos decía, hay muchos que «publicitan eventos que ya pasaron hace tiempo, pero siguen estando ahí colgados, habría que sacarlos». Tiene razón.