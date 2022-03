Vox populi

Hoy es 29, y un poco en serio y un poco en broma, el dueño de una fábrica de pastas comentaba que «vamos a tratar de recuperar lo que no pudimos vender de ñoquis el mes pasado». Claro, este febrero no tuvo día 29. Según él, es una tradición que sigue “siempre muy firme” entre los salteños.

«Hace más de un mes que los vecinos padecemos esta situación en pleno centro», nos decía ayer quien se comunicaba con nuestra Redacción. Se refería concretamente a un pozo, una especie de canaleta que atraviesa la calle de una vereda a la otra, en calle Artigas al 1500, justo a mitad de cuadra. El problema no es solo la profundidad del pozo, que de por sí ya es un peligro sobre todo para los motonestistas, sino también el barro que hay alrededor.

Muy similar es el problema en calle Brasil al 1800, problema que lleva también algunos meses sin solucionarse.

Interesante lo que nos decía anoche una persona que atiende un comercio: «si ustedes trabajaran en un mostrador, escucharían a la gente decir continuamente: déjense de embromar con la LUC, bastante malabares tenemos que hacer para pagar las cuentas, alquiler, luz, agua, como para encima ponernos a estudiar leyes…».

Esta noche vuelve a jugar la Selección Uruguaya. Seguramente otra vez el ritmo de la ciudad “se detenga” por un rato a las 20.30.