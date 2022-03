VOX POPULI

Y pasó una jornada más de esas que suelen llamarse Democráticas, en este caso un referéndum. Pero más allá de lo que significa estrictamente desde lo político, hay un entorno siempre especial en la vida de la gente.

Las calles se llenaron de vehículos con banderas, carteles, además debió trabajar mucha gente que habitualmente tiene libres los domingos, etc. Para muchos también fue una buena ocasión para «hacerse de un peso extra». Así por ejemplo, alguien que trabaja en el rubro de comidas rápidas, nos comentaba que ya es común que en jornadas de este tipo trabaje muy bien preparando comida para integrantes de mesas, delegados y demás. «Una pena no fue unos días antes; nos agarró a fin de mes, que es cuando hay menos plata, pero igual anduvimos bien», nos decía.

Por otra parte, fue una instancia para el reencuentro de familiares y amigos que hacía mucho tiempo no se veían. Mucha gente viajó a votar. Las empresas de transporte también trabajaron bien, y además las rentadoras de autos.

Varias personas comentaban ayer que «por fin llegó el 27 de marzo». Algunos lo decían de ansiosos que estaban ansiosos por conocer el resultado del referéndum, otros porque ya estaban un tanto aburridos de la propaganda. Todavía quedan varios días para hablar del tema…Ahora viene todo el análisis de las consecuencias.