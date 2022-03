VOX POPULI

Que de los espacio públicos a veces falten cosas porque algún «amigo de lo ajeno» se las lleva, es común. Que haya quienes rompen algunas cosas también. Pero nos pareció sorprendente lo que supimos ayer: se están robando algunos bancos de hormigón de los que acompañan las mesas y churrasqueras en la costanera norte.

«Se llevan la estructura de arriba de los bancos, la horizontal que va apoyada sobre las patas», nos explicaban. Pero lo que cuesta creer, es que nadie advierta de estos robos, teniendo en cuenta que son estructuras pesadas, para nada fácil de transportar. Hay algo que queda claro: a esto no lo hace gente a pie ni en una bicicleta…

La Plazoleta Midland está ubicada en la esquina noroeste de Agraciada y Arregui. Aunque pequeño, es un hermoso lugar lleno de historia, rodeado de vías de tren y al lado de la estación de ferrocarril de igual nombre. Pero no es de los lugares que más tienen en cuenta los salteños a la hora de un paseo; una pena, porque si así fuera, tal vez habría una mayor preocupación por su mantenimiento.

Anoche había más de una fiesta en Salto y hubo gente que consultaba si eso estaba permitido, por estar en veda electoral. Sucede que no hay prohibición en ese sentido, mientras no coincida con el horario de la votación. Lo que sí está prohibido desde la tardecita de ayer es la venta de bebidas alcohólicas.