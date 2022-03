Vox populi

La calle Córdoba está en muy mal estado desde Avda. Enrique Amorim hacia el norte. Ayer recibíamos de parte de algunos lectores una serie de videos donde se observa no solamente muchos pozos y piedras sino también abundante agua que corre contra las veredas. Esa misma calle, pero más hacia el norte ha sido arreglada hace algún tiempo, pero en estas cuadras (altura del 1200, 1300), a un costado del barrio Fátima, sigue bastante intransitable.

Hay gente que ya está pensando en Semana de Turismo o Semana Santa, aunque hay todavía dos semanas por delante. Alguien nos comentaba ayer, y quizás tenga razón, que una de las tradiciones que más se extraña es la llegada al centro de la ciudad de la Vuelta Ciclista del Uruguay. «Era un acontecimiento precioso para niños y grandes…Fijate que hay niños que no saben de eso, hace tantos años que no llega», nos decía con nostalgia.

Estamos en plena veda electoral de cara a la instancia de referéndum que se vivirá mañana. Desde hace unos años, la pregunta está siempre presente: se legislará en algún momento para que a través de las redes sociales también se deba cumplir con una veda? Si eso ocurriera, quizás lo más difícil después vaya a ser poder controlar que se cumpla.

Una persona que reside en La Amarilla nos comentaba ayer, con mucha preocupación, que «los autos y motos vienen por la avenida (Oribe) y entran acá al barrio a una velocidad tremenda». La preocupación está sobre todo por la cantidad de niños que habitualmente juegan en las calles. Habrá que bajar un cambio, como suele decirse, y en este caso, literalmente también.