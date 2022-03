vox populi

Salto amaneció ayer con muchas ramas tiradas por distintas calles, resultado de los vientos fuertes de la tardecita y noche del miércoles. Hubo algunos casos complicados, como un árbol de gran porte que cayó sobre una casa. Fue en pleno centro, en el pasaje peatonal de calle Artigas al 1700, acera sur. Esa misma noche y también la mañana siguiente, funcionarios municipales trabajaban trozando los gruesos troncos. No era fácil.

En el cordón de la vereda del lado norte de 19 de Abril casi Viera, pasado el mediodía de ayer parecía que a propósito se hubiera perforado el hormigón. De un agujero perfectamente redondo, de unos 5 cm de diámetro salía agua a raudales. Además de la pérdida en sí, que ya sería de lamentar, las calles mojadas se vuelven resbalosas y por ende, el tránsito más peligroso.

Vecinos del barrio Andresito se han comunicado nuevamente con nuestra Redacción por el mismo tema de hace unas semanas atrás y cuya solución no aparece: “no podemos salir del barrio por las cloacas desbordadas”, nos dicen.

Alrededor de la hora 20:00 de ayer, la calma ya reinaba en la ciudad como si fuera más tarde. Es que jugaba la Selección Uruguaya un partido importante y todos querían terminar cuanto antes sus actividades para luego sentarse tranquilos ante el televisor. No cabe dudas que el fútbol sigue ocupando una parte casi esencial en la vida de los uruguayos.