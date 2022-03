VOX POPULI

Gente que vive en los alrededores de la Plaza de Deportes ha planteado en los últimos días algunas quejas por el funcionamiento de la feria que se realiza allí los domingos. En otra época era frecuente la presencia de funcionarios municipales, de Tránsito y otras dependencias, que ordenaban los espacios, etc.

Pero desde hace tiempo eso ya no ocurre y hay vecinos que dicen sentirse «invadidos en las veredas». Uno de ellos nos comentaba este domingo: “Cada vez se expande más y encontrás arriba de las veredas desde carros hasta motos, bicicletas…». Según esta persona, «todo marchaba bien porque además se vendía frutas y verduras, algo de ropa y algunos comestibles, no mucho más; pero ahora hay de todo, herramientas y materiales de construcción, motos y bicicletas, repuestos y lo que busques, y obviamente que se necesita más espacio».

Aparentemente estarían circulando algunas papeletas falsas, que de ser utilizadas en el referéndum del próximo domingo, invalidarían el voto. Lo que se pide es poner atención a la fecha que figura en la papeleta, que sea efectivamente 27 de marzo de 2022.

¿Se podrá hacer algo para recuperar el Muelle Negro en todo su esplendor?, es lo que se preguntan muchos. Seguro todos los salteños coinciden en que es un lugar bellísimo, por su estructura en sí y por los paisajes que ofrece su vista, pero lamentablemente el estado en que está no es el mejor.