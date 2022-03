VOX POPULI

Este fin de semana ya se vieron niños -y no tan niños- remontando cometas. Había “un viento espectacular”, como nos decía uno de ellos. A veces pasa que en Turismo, cuando es tradicional esta diversión, no hay tanto viento como el en días antes o días después, como ahora. No se ha visto aún mucha venta de cometas, pero seguro no tardará.

En vistas de una serie de siniestros de tránsito importantes que se dieron últimamente, un lector nos hacía este apunte: “Qué cantidad de gente que se amontona y no ayuda en nada…solo se acercan a mirar como si fuera algo divertido, y hasta molestan la llegada de la emergencia”. Sucede que en uno de los casos, luego de unos minutos en que varias personas miraban lo sucedido y conversaban con el motonetista accidentado, recién se percataron que ninguna había llamado todavía a la ambulancia. Increíble.

A propósito de tránsito…Si alguien quiere saber lo que es un tránsito verdaderamente caótico, puede mirar lo que sucede de lunes a viernes, a la hora 13, en calles Artigas, Uruguay y Brasil, entre ambas plazas, pleno centro de la ciudad. Al menos 8 instituciones educativas (entre Primaria y Secundaria) se concentran allí, y esa hora es “pico” por la entrada y salida de estudiantes.

Pasó el último domingo antes del referéndum y en las costaneras de Salto mucha gente se juntó a entregar volantes. Empezamos a recorrer el tramo final y se nota.