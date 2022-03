Vox populi

Una pareja acostumbra ir a tomar mate, en las tardes, a la remodelada zona de la desembocadura del arroyo San Antonio, donde hay bancos, buena iluminación y la escultura que homenajea a La Redota. Pero se dieron un gran susto hace unos días cuando no menos de 8 o 10 caballos andaban sueltos, atravesándose ante los vehículos. Según otras personas, es bastante común que esto suceda allí. ¿A quién pertenecen? ¿Quién se hace cargo?

Hablábamos ayer de lo que podría considerarse violación a la laicidad en una institución de enseñanza pública: una cartelera en el hall del CERP con propaganda política en torno al referéndum del 27 de marzo. Ayer mismo alguien decidió girar la cartelera, sigue estando, solo que ya no se ve desde la calle.

Una lectora se comunicó muy molesta para contarnos que es usuaria de la salud privada, había sacado número para atenderse con tres médicos diferentes, pero ayer, dos de ellos cancelaron la consulta sin que se le enviara ningún aviso. Además, es una persona de más de 70 años a la que no le resulta fácil trasladarse. Pero no termina ahí el asunto, en uno de los casos le postergaron la consulta recién para mayo, es decir que deberá esperar dos meses.

Sin dudas que las quejas por temas vinculados a la atención de la salud siguen siendo una constante, algo que recibimos todos los días, tanto en lo público como en lo privado.