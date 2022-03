Vox populi

Hoy cumple 221 años Pueblo Belén. A todos los belenenses, vivan o no allí, vaya el saludo. Es una pena que algunas de las actividades previstas como celebración este fin de semana, no pudieron realizarse por distintos motivos. Entre ellas un desfile de caballos que estaba planificado. Pero de todas maneras, la conmemoración estuvo, y continúa hoy lunes, cuando a las 6 de la tarde se realice el acto protocolar en la Plaza Constitución.

En la mañana de ayer era impresionante la cantidad de bolsas de basura desparramadas donde se juntan calle Artigas (a la altura de 1900) y la vía férrea. Pero observando un poco más la ciudad, se comprobaba que lo mismo pasaba en otros puntos, por ejemplo en varias cuadras de la avenida Barbieri. Desconocemos el motivo.

Periodistas de EL PUEBLO recorrieron días pasados unos cuantos barrios de la zona sur de la ciudad. Se vieron sorprendidos ante la cantidad de infracciones que observaron en el tránsito. En cuanto a motos, pareciera ser común andar de a tres, sin casco, sin luces, con escapes libres… Un vecino que tiene su casa sobre Avda. Patulé nos decía que “por acá es increíble lo que se ve todos los días, pero estoy seguro que no se animan a ir al centro por miedo a los inspectores”.

¿Los inspectores se internan en esas zonas? ¿Hay controles por esos barrios más alejados? Porque los siniestros no saben de centro o periferia…