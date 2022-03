Vox Populi

Es común, casi “una tradición uruguaya” como nos decía alguien ayer, que el inicio de clases sea en jornadas de muchísimo calor. No fue lo que ocurrió este año, ayer fue un día lluvioso y con temperaturas más bajas. Claro, hay que recordar que en años anteriores las clases dieron inicio el 1° o el 2 de marzo, esta vez se retrasó todo una semana.

El paro de 24 horas decretado por el PIT CNT para esta jornada, si bien algunas áreas del Estado “acatan pero no paran”, genera un clima especial en la ciudad. Hay más quietud por varios lados.

Una vez más nos llegan reclamos de distinto tipo desde varias localidades del interior del departamento. Uno de ellos, que vino acompañado de fotos, es por canales desbordados de agua en Puntas de Valentín. “El agua está estancada y con mal olor, pero lo peor es que hay niños jugando y es hondo, muy peligroso”, nos comentaban.

Varios nombres de personalidades salteñas están otra vez sobre la mesa para que pasen a integrar el nomenclátor de la ciudad. Entre ellas, hay algunas personas aún vivas, lo que no es muy frecuente. Esto viene despertando cierta polémica en algunos ámbitos. Están quienes apoyan que este tipo de homenajes se hagan en vida, y los que creen que es necesario que pase más tiempo para ver en perspectiva lo que ha sido la vida del homenajeado. En definitiva, la polémica de siempre.