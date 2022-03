VOX POPULI

Empieza hoy un nuevo mes que tiene al inicio de clases como uno de los hechos más sobresalientes. Claro que a diferencia de años anteriores, que al menos Primaria comenzaba la primera semana, esta vez será la semana que viene.

“Siempre leo reclamos por basurales y cosas así en los barrios, pero miren que en pleno centro también hay algunas cosas que no se puede creer”, nos decía ayer un lector, que inmediatamente nos dijo: “¿vieron cómo está la vereda donde funcionaba el Hotel Biasetti?

Efectivamente pudimos comprobarlo: realmente es un pastizal lo que hay tanto por Zorrilla de San Martín como por Brasil. Muy feo, muy mala imagen. Por calle Brasil, lo que está contiguo es un local, ahora vacío, que ocuparon hasta hace un tiempo oficinas del Ministerio de Vivienda. También allí el pasto alto da una sensación de completo abandono, por lo que estamos halando de casi 50 metros para cada lado de la esquina.

Un estudio hecho en una ciudad española, señala que alrededor del 75% de los estudiantes de entre 18 y 20 años, no conoce monumentos y obras escultóricas de relevancia de su propia ciudad; no logra nombrarlos, ni indicar ubicación y menos describirlos. ¿Qué pasará en Salto? ¿Sabremos sobre la magnífica escultura en la esquina del Banco Hipotecario? ¿Y sobre el Monumento a la Paz Mundial, ahora que tanto se habla de guerras? ¿Y del Monumento a la Biblia? Interesante.