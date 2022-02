Vox populi

Un par de reclamos sobre falta de alumbrado público por focos quemados, hemos recibido en las últimas horas. Uno viene de 6 de Abril entre 1° de Mayo y Blanes, el otro de calle Francisco Forteza desde Uruguay a Rivera.

Ya que mencionamos la calle Blanes, aprovechamos para decir que casi en su intersección con Brasil hay una iglesia en la que todas las mañanas amanece un hombre durmiendo, contra el escalón de la entrada, envuelto en cartones. Y así permanece hasta cerca del mediodía. Seguro que casos como este habrá varios en distintas zonas de la ciudad, sería bueno ir prestando atención desde ahora, antes que lleguen los fríos.

Lo que llega en pocos días son las clases. Ayer recibíamos el comentario de gente de Paso de las Piedras de Arerunguá en este sentido, textual: «Aunque en la terminal hay ómnibus con cartel que indica que llegan hasta acá, eso no es así, hace más de dos años que no llega ómnibus, solo llegan hasta Cerros de Vera. Ahora que están por empezar las clases, habría que solucionar eso, porque las maestras tienen que salir de la escuela y hacer como puedan 18 kms. hasta llegar a la Ruta 31 y ahí recién esperar transporte».

Hoy se cumple un año más de la muerte de Horacio Quiroga, fallecido en Bs. As. el 19 de febrero de 1937. Vale la pena recordarlo; se trata nada menos que del salteño «más universal», como se ha dicho alguna vez.