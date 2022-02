VOX POPULI

¿Cuáles son los principales problemas que se ven en el tránsito de Salto?, le preguntamos hace unos días a un Inspector. Que hay mucha gente que no respeta las normas, nos respondió inmediatamente. Después, observando durante un rato el tránsito en pleno centro de la ciudad, pudimos comprobar que tiene razón el funcionario.

Entre lo más común, está el hecho de que muchísimos conductores, tanto de motos como de otros vehículos, esperan la luz del semáforo pero no mirando hacia el frente, sino mirando el semáforo del costado, y cuando este apenas cambió de verde a amarillo, ya aceleran sin ver hacia adelante. Es un peligro que choquen con otro vehículo y en especial que atropellen a un peatón que va cruzando.

Otra cosa común es que varios conductores se olvidan que cuando tienen la luz verde delante, también hay peatones que la tienen, por lo que si doblan, deben hacerlo con mucha precaución, que no siempre tienen, y más considerando que la preferencia es del peatón.

Cambiando de tema, ayer 14 de febrero fue el cumpleaños de Edison Cavani, lo que generó incontables muestras de afecto en las diferentes redes sociales. Llegó a los 35 años una de las figuras que más ha puesto a Salto en conocimiento del mundo entero. Como suele decirse, para muchos, desde hace unos años “el Uruguay es Cavani y Suárez”, y quien se interese en saber más de ellos, se encontrará con Salto. Salud, Edy!