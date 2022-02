Vox populi

Dos o tres operarios de OSE trabajaban a media mañana de ayer a mitad de cuadra de calle Artigas al 1900. ¡Por fin! Hay que recordar que es allí, en especial en la esquina con Ituzaingó, que los problemas de caños rotos y desperdicio de agua vienen de larguísima data.

Esta noche habrá en el Estadio Centenario varias decenas de miles de personas para mirar el partido entre las selecciones de Uruguay y Venezuela. “Y pensar que acá en Salto no tenemos carnaval para que la gente no se amontone…no entiendo”, nos comentaba un lector ayer. Y sí, es de las tantas cosas que a veces resultan difícil de explicar y que parecen incoherencias, o con falta de sentido común al menos.

Algunos números que dio a conocer la empresa Ágora y compartió EL PUEBLO días pasados sobre el conocimiento que tiene la población en torno al referéndum de marzo, están dando mucho que hablar. Y la verdad que son preocupantes algunas cosas, por ejemplo que la mayoría de los encuestados no haya leído los 135 artículos en cuestión, y lo que es peor, no esté dispuesta a hacerlo antes del 27 de marzo.

O que la mayoría responda que votará según lo que le indiquen sus líderes políticos, o sus familiares y amigos, no según su propio razonamiento. Sin palabras…