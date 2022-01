Vox populi

Innumerables veces hemos hablado de que las estafas a través del teléfono, y con distintas modalidades, están a la orden del día. Ahora nos dicen que en los últimos días están llamando como si fueran empleados de una conocida tarjeta de crédito, para así obtener una serie de datos confidenciales de la víctima. ¡A estar atentos!

Comenzó la colocación de cartelería con propaganda por el Sí y por el No en diferentes lugares de la ciudad. Por ejemplo en las balconadas del microcentro, de calle Uruguay, ya se puede observar. Una lástima que en algunos de estos lugares aún permanece cartelería vieja, y muy vieja en algunos casos. Es decir, todavía no se eliminó lo anterior y ya se agregan cosas nuevas.

Continúa el problema de falta de luz en la zona de Invernizzi al 1300. Lo curioso de este caso, como lo explican los vecinos y lo comentamos ya alguna vez, es que los funcionarios de Alumbrado Público fueron, pero se llevaron parte de los repuestos, supuestamente para su reparación, y no volvieron más a reponer.

Con la semana que ingresa también ingresará febrero. Hay comerciantes que ven esto con buenos ojos, pensando en una reactivación del movimiento tras un enero muy quieto, como es habitual. Muy especialmente quienes venden artículos escolares, se preparan para una buena temporada, aunque afirman que los dos últimos años fueron muy malos.