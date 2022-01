Vox populi

Problemas del interior del departamento que para quienes vivimos en la ciudad no siempre

son muy visibles: en Colonia Itapebí, a solo 50 km de aquí, hace más de 40 días que no hay

agua suministrada por OSE. “Nos traen un camión cada uno o dos días, pero no alcanza para

abastecer a todas las viviendas”, nos explicaban ayer pobladores de esa zona.

Otra…Vecinos de Barrio Albisu nos decían textualmente hace un par de días: “queremos a

través de ustedes solicitar a quien corresponda, hacer una recorrida por Barrio Albisu en la

nochecita, ya que hay grupos de inadaptados con ruidos molestos, corren carrera en plena

plaza pública donde juegan niños y aturden con esas motos a la hora que uno quiere descansar

o se sienta a tomar un mate, ya no se puede más”. Queda trasladada la inquietud.

El pedido de un sector político salteño para que UTE rebaje las tarifas a los departamentos del

norte durante el verano, entusiasmó a muchos. Pero están también los que hacen un poco de

memoria y caen en la cuenta que, en realidad, es un pedido que se viene haciendo desde hace

muchos años, y hasta ahora…nada.

Las rachas de viento que azotaron gran parte del país estos días y provocaron caídas de

árboles, hizo que en Salto volviera a estar en el tapete el tema de las palmeras. Hay algunas

muy altas, viejas, y ubicadas con varias casas alrededor. ¿No habrá que hacer algo antes de

tener que lamentarnos?