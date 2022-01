vox populi

Alarmas con un sonido que no cesa nunca, y que por lo tanto se vuelve reamente molesto, tienen a mal traer a vecinos de distintas zonas de la ciudad. ¿Qué pasa? Aparentemente se trata de casas cuyos ocupantes están de vacaciones o escritorios cerrados por licencia; de allí proviene el sonido.

Pero ¿por qué no actúan los responsables? ¿No se les comunica inmediatamente cuando suena? ¿O es otro tipo de sonido el que permanece activado tantas horas y no precisamente el de emergencia? Son algunas de las preguntas que aún no pudimos respondernos.

Lo cierto es que, por ejemplo un vecino de calle Zorrilla, en las inmediaciones de calle Brasil, nos decía ayer que “ya van 48 horas que no deja de sonar una alarma, que no podemos saber bien de dónde viene, pero es de esta manzana; al calor insoportable que estamos pasando le agregamos esta incomodidad, no puede ser”.

A propósito del calor…Triste realidad la de algunos pueblos del interior que permanecen sin energía eléctrica. En la noche del viernes, deambulaban por las calles de Puntas de Valentín –desde donde nos llegaron imágenes y comentarios- madres con bebés en brazos en busca de alivio ante el calor, ancianos sufriendo en una cama a puro abanico y sin poder dormir, comida pudriéndose en heladeras apagadas…En fin, ante quien corresponda, queda otra vez planteado el reclamo.