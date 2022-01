VOX POPULI

Hablábamos ayer de la cantidad de lugares en Salto que aún carecen de alumbrado público por

diferentes desperfectos. Alguien se comunicaba luego para decirnos que también el servicio de

UTE para los hogares está demorado en reponerse, en aquellos puntos donde hubo corte

debido a alguna de las últimas tormentas.

Desde la Agrupación de Trabajadores de UTE se argumenta que uno de los principales

problemas es la falta de personal suficiente en la empresa.

Pero uno de los comentaros más interesantes, que más da para pensar, es el que nos

trasladaba ayer este lector: “Antes, si no teníamos energía en casa, agarrábamos el teléfono

fijo y llamábamos a UTE; ahora no se puede porque debido a la fibra óptica se necesita que

haya energía. Entonces hay que usar celular, pero no para comunicarse con wifi, porque

también estaría cortado al no haber energía… ¿y si no tengo suficientes datos en el celular? ¿Y

si de repente no tengo suficiente carga en la batería para hablar, ¿cómo lo cargo si no hay

energía?”.

Pero lo que más preocupaba a esta persona era cómo comunicarse en caso de que la situación

sea extrema: “¿cómo llamo a una ambulancia, a los bomberos o a la policía?”, nos decía. Y por

eso planteaba: “Para el usuario que quiera, ¿no se podrá volver al cobre en vez de fibra

óptica?”. Aparentemente desde ANTEL ya se le dijo que no.