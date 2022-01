VOX POPULI

Problemas de tránsito en el Obelisco a Rodó son cosa de todos los días. El movimiento es realmente intenso en todo momento, aunque por supuesto hay horas pico, como entre las 10 y las 12 del mediodía, y entre las 19 y las 21 hrs.

Seguramente hay cosas que se pueden hacer para mejorar, más allá que en general, estos problemas se dan por la imprudencia de los conductores. Se podría, por ejemplo, repintar las cebras para peatones, que están bastante borradas.

Esto nos da pie para decir que lamentablemente, también se han borrado casi en su totalidad las cebras recién pintadas en la esquina de José P. Varela y Forteza. Para esa esquina se reclamó mucho que hubiera cebras -incluso por parte de algún edil en la Junta Dptal.-dado el intenso movimiento que hay. Cuando se pintaron, los vecinos quedaron muy contentos; ahora que se borraron, vuelven a reclamar.

Pero no está de más preguntarse: ¿por qué dura tan poco este trabajo que, además, insume unas cuantas horas de varios funcionarios? ¿Es mala la calidad de la pintura que se utiliza? Y si así fuera, ¿no se prevé hacerlo con una pintura mejor?

Un lector desea destacar por este medio, la buena disposición de la conductora del ómnibus Línea 7 de hace un par de días en la tarde. “Con mucha amabilidad me ayudó a subir, me explicó el recorrido, me ayudó con la plata y me indicó dónde bajar”, nos comentaba esta persona de avanzada edad.