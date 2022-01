Vox populi

Reiterados cortes de energía se están dando estos días en distintos puntos de la ciudad. Ayer nos planteaban que en el Cerro, la situación se está dando con mucha frecuencia. ¿Será por sobrecarga? ¿Mucho consumo? ¿Muchos ventiladores, equipos de aire acondicionado y otros varios artículos de refrigeración serán la causa?

A propósito, esto nos comentaba ayer una lectora: “quisiera que sepan que desde el martes en barrio Garibaldi estamos sin agua, porque hubo un bajón de la corriente y perjudicó la bomba del barrio. Es algo común y frecuente que esto pase en este barrio. Con estos calores ¿se imaginan no tener agua? A la bomba la arregla la Intendencia siempre. Pero a lo que voy es que no se puede seguir viviendo esto y más con el agrandamiento del barrio por los planes de Mevir. Necesitamos una solución ya”.

Y en otro orden, vea lo que está pasando en la localidad de Pueblo Olivera: “hace un año que no viene un médico de medicina general. La policlínica más cercana es la de Colonia Lavalleja, que nos queda a 18 quilómetros más o menos….La Dra. de ahí era la encargada de hacer la gira acá y en Pueblo Ferreira, pero ya no lo hace desde hace un año…Si tenemos que llevar a un enfermo, tenemos que pagar a algún vecino que nos arrime allá…y son 1.200 pesos. Y muchas veces vas y no está la Dra.; según la enfermera qué este, te puede dar un medicamento…”. Ojalá haya pronta solución.