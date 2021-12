Vox populi

El polvo en las calles, la tierra suelta, no es tema nuevo en la preocupación de muchos salteños. Pero en días de calor, es más difícil de soportar. A diario, son varios los planteos de este tipo que recibimos en nuestra Redacción. Hoy cumplimos en comunicar este que nos hacía llegar ayer una señora de Salto Nuevo, con estas textuales palabras: «en calle Juan Carlos Gómez entre Guaviyú y Patulé, si puede por favor la Intendencia, aunque sea regar un poco la calle, pues el tránsito, muy intenso todo el día, deja una nube de polvo permanente que tapa todo en las casas y afecta con problemas de garganta a quienes vivimos acá».

Hablando de problemas que no son nuevos, pero que parece no haber solución a ellos: los caballos sueltos en las calles. Tardecita del martes en barrio Jardines de la Zona Este: una familia entera en un carro tirado por caballo y delante de ellos tres caballos sueltos corriendo. Increíble. Para el tránsito, un peligro.

Escuchamos estos días, que no pocas personas se han encontrado con la desagradable sorpresa de llegar a su casa luego de hacer compras y comprobar que algunos productos están en mal estado. Sin dudas que el calor influye.

Se debe prestar atención siempre a las fechas de vencimiento que figuran en los envases, y que estos no estén con abolladuras, roturas, etc. Concretamente, es sobre productos lácteos la mayoría de las quejas que hemos escuchado.