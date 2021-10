VOX POPULI

«Por suerte suspendimos», decía más de una persona de diferentes grupos que tenían previstas ciertas actividades el pasado domingo, y de antemano decidieron postergarlas ante el anuncio de mal tiempo. Es que el domingo fue lluvioso y hubiera complicado mucho.

Mientras que ayer, por el feriado, la quietud en la ciudad se notó, sobre todo por la ausencia de estudiantes en las calles, en las paradas de ómnibus, etc. y por la falta de movimiento que habitualmente dan las oficinas públicas. En lo demás, al ser feriado laborable, fue todo normal. O casi normal, porque justamente algunos comerciantes, como una persona que atiende un quiosco en una plaza céntrica, nos comentaban que «se trabaja bastante menos un día así; al pasar mucho menos gente, eso se siente».

Entre tanto, no está de más recordar que la fecha que importa es la de hoy. Es 12 de octubre que Colón llegó a estas tierras; es 12 de octubre el Día de la Raza. ¿Se desdibuja en verdad el significado de determinadas fechas al cambiar el día del feriado? Eterna polémica.

A no olvidar además el 12 de octubre como un aniversario más de la Batalla de Sarandí, ocurrida en el año 1825.

Vecinos de la Avda. Ferreira Aldunate plantean su preocupación -una vez más en realidad- por la velocidad con que se transita allí, sobre todo desde la rotonda de Juan H. Paiva hasta La Gaviota. Quizás se pueda hacer algún tipo de control