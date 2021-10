VOX POPULI

Por primera vez en nuestro país hoy se celebra el «Día del Hijo». Viene a sumarse al Día de la Madre (mayo), Día del Abuelo (junio), Día del Padre (julio) y tantos más. Hay quienes critican que sea una cuestión puramente comercial y quienes, contrariamente, lo valoran porque entienden que es una ayuda para el comercio, que nunca viene mal. Cada uno tendrá su opinión, veremos qué aceptación tiene en general, esta primera vez.

Estamos en pleno «fin de semana largo», dado que el feriado del 12 de octubre se ha «corrido» para mañana lunes. También sobre esto hay diversas opiniones, los que aprueban esos corrimientos y los que no. Más largo será aún para algunos colegios privados que han decidido tener Asueto el martes.

La feria de emprendedores que la comisión del barrio Baltasar Brum pensaba desarrollar hoy en Plaza Flores, se ha postergado y será el próximo domingo 17. El cambio de fecha se debe a pronósticos meteorológicos que hablan de lluvia para hoy. La feria que sí se realizó, ayer sábado, fue una vez más la de la Colonia Osimani y Llerena, y con mucho éxito.

Vecinos del barrio Víctor Lima insisten en que se sepa su preocupación ante «tantos perros sueltos que deambulan por las calles a toda hora». Seguro que no es un tema solo de allí, sino de muchos barrios, por no decir de todos. Y la solución, sin dudas, es la concientización sobre tenencia responsable, no queda otra.