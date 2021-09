VOX POPULI

Una serie de elecciones se aproximan y hay gente preocupada porque dice no tener información suficiente. Sucede que, en algunos casos, esa información aún no fue preparada. Por ejemplo, para las elecciones de autoridades del BPS (28 de noviembre), todavía no se han confeccionado siquiera los circuitos. Faltan dos meses; ya habrá tiempo. Lo seguro es que serán obligatorias tanto para jubilados, como para pensionistas y trabajadores.

Otra elección que se viene es la de fines de octubre, obligatorias para todos los docentes de los distintos subsistemas de ANEP. Se elegirán miembros del CODICEN y delegados de las Asambleas Técnico Docentes (ATD).

Hay vecinos de diferentes barrios de la ciudad que tienen miedo a algunas palmeras. «La que tengo frente a mi casa está muy alta y si cae va a ser un desastre», nos comentaba alguien que vive en la Zona Este.

Opinión contraria tiene una señora de la zona de 19 de Abril e Invernizzi, que nos comentaba: «acá en la esquina hay una palmera que tiene 130 años, esas palmeras no caen, ¡basta de talar la naturaleza!… solo hay que hacerles mantenimiento y cortar algunas ramas secas, que son las únicas que pueden caer». En fin, los especialistas tienen la palabra.

La calle Itapebí, en barrio Ceibal, sigue dando que hablar. «La han reparado varias veces, pero la tierra se sale; comemos tierra todos los días», nos plantean los vecinos.