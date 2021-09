VOX POPULI

Un lugar muy transitado de la Zona Este es la diagonal que junto a 8 de Octubre y 1° de Mayo enmarca la Plaza Gral. San Martín. Pero hay un problema: el servicio de recolección y barrido no pasa por esa diagonal, sostienen los vecinos. Han hecho el reclamo y los funcionarios les explican que la orden es pasar por 1° de Mayo y por 8 de Octubre, no por la diagonal. Por eso, incluso que a las bolsas de residuos deban llevarlas a un container de calle Agraciada, es decir a unos cuantos metros. Ojalá aparezca una solución, que aparentemente no sería difícil de encontrar.

Cambiando de tema, los mismos vecinos entienden que los pabellones que tiene la plaza mencionada -el de Uruguay y el de Argentina- ya deberían ser cambiados, pues están casi en hilachas. Y se preguntan: «¿Por qué están colocados siempre, las 24 horas todos los días?».

Las señalizaciones colocadas en Avda. Ferreira Aldunate, que indican un desvío por las obras que se están realizando entre Patulé y La Gaviota, «confunden a muchos conductores que terminan entrando en sentido inverso a la rotonda, tras transitar contramano más de 200 metros». Tal es el planteo que nos hace un lector residente en aquella zona.

Ayer se conmemoró el Día de la Paz Mundial. Hubiera sido una buena oportunidad para dejar un poco más prolija la plazoleta de Agraciada y Joaquín Suárez, donde Salto tiene el Monumento a la Paz Mundial.