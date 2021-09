Vox populi

Hace unos días planteábamos desde esta columna la pregunta sobre si el jardín recientemente remodelado en el sector norte del Parque Solari seguía llamándose «Jardín del Descubrimiento» o había cambiado por «Jardín Leandro Silva Delgado», en homenaje a su diseñador.

Nos informan que el nombre efectivamente fue cambiado. Se propuso y fue aprobado en la Junta Departamental durante el último gobierno del Esc. Eduardo Malaquina, y se formalizó el nuevo nombre en el gobierno del Mtro. Ramón Fonticiella. Agradecemos la información.

La tan esperada tormenta de Santa Rosa parece haber pasado. En la madrugada de ayer hubo viento relativamente fuerte y luego vino la lluvia hasta pasado el mediodía. El tiempo «pesado» y caluroso de días anteriores dio al menos una tregua.

Estamos en los primeros días del mes y como siempre, en los distintos cajeros de la ciudad hay mucha gente haciendo cola para cobrar sus haberes. Es una pena que en muchos casos ya no se respeta el distanciamiento que sin embargo sigue recomendándose; en algunos casos se ven verdaderas aglomeraciones.

Así como el pasado martes muchos recodaron un nuevo aniversario del nacimiento del ex intendente Malaquina y saludaron al ex intendente Fonticiella, que también cumplía años ese día, ayer 2 de setiembre mucho salteños recordaron el nacimiento de otro ex intendente, el Cr. Eduardo Minutti, que hubiese cumplido 87 años.