Vox Populi 15-03-2022

Más de un vecino del Parque Solari nos ha asegurado que “sábado y domingo el olor era insoportable hasta a varias cuadras a la redonda”. El problema estaba en las aguas del lago. Un problema de larga data, al que parece que no se le encuentra solución definitiva.

Ayer comenzaron los trabajos en las cebras peatonales frente a la Escuela 8, se las está repintando, algo muy necesario. Si influyó el comentario hecho en esta columna hace un par de días, no lo sabemos. Lo importante es que el trabajo se está haciendo. Ojalá los conductores las respeten y mejore el orden en el tránsito. Que no se ven porque se han despintado ya no es excusa.

El “Pasaje Supparo” está ubicado en la Avenida Paraguay al 300, a mitad de cuadra –acera norte- entre República Argentina y Julio Delgado. Desde allí se han comunicado algunos vecinos para plantearnos su preocupación por la oscuridad. Piden que se arregle un foco que no funciona desde hace varios días. Reclamos en la Intendencia también se han hecho, pero aún están esperando, nos dicen.

Nos han enviado videos de un problema que hay justo en la entrada y salida del barrio Andresito. Hay cloacas desbordadas que dificultan pasar. Aparentemente serían de algunas viviendas del Barrio Uruguay. “Capaz a través el diario tengamos suerte que nos atiendan”, nos decía quien envió el material.