VOX POPULI

Y el frío polar que se viene soportando en esta parte del país, y que se prevé continúe hasta mañana, sigue siendo de los temas más comentados. No viene mal recordar que se están difundiendo algunos números telefónicos para dar cuenta de personas en situación de calle: 0800 87 98; 105 (en caso que también se requiera atención médica) y 0800 5050 (en caso que haya niños y/o adolescentes).

Se aproxima el mes de Julio y con él, el Día del Padre. Desde las vidrieras de los diferentes comercios y desde las páginas de ventas en redes sociales, ya se percibe la cercanía de esa fecha. Días pasados le preguntamos a un vendedor ambulante de calle Uruguay si pensaba agregar algunos artículos. «Sí, mates y bombillas con grabados, otros años tuve suerte», respondió.

«Por favor tengan compasión por los animales. Hay muchos pasando frío. Si hay alguno en tu cuadra, ponle una caja, por lo menos para refugiarse. Si ves que un vecino tiene sus perritos pasando mal, háblale amablemente y ofrécele ayuda para cambiar la situación de esos animalitos. No seamos indiferentes ante el sufrimiento animal». Estas palabras vienen difundiendo algunos grupos salteños de los que se dedican al rescate y la protección de animales. Buen consejo!

Vecinos de Invernizzi y Bolivia (en el Cerro) comentan que hace mucho tiempo el Intendente prometió cordón cuneta. «Estamos esperando, ojalá que no se olvide», decían ayer.