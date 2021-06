VOX POPULI

Guantes, gorros y bufandas están resultando un buen negocio para vender estos días en la calle, nos decía ayer un hombre que hace más de 25 años se dedica a este tipo de venta callejera. Y nos agregaba: «y si no, fíjate la cantidad de mesitas (con ropa para la venta) que aparecieron en calle Uruguay desde hace un mes más o menos».

Hablando de ventas, las casillas para perros también están saliendo como pan caliente. Un detalle: si la casilla se ve desde la calle, no le coloque el nombre de la mascota, evite que cualquier persona comience a llamarlos y familiarizarse con ellos.

La idea de que los Inspectores de Tránsito puedan empezar a percibir un pago extra por multas, viene siendo tema repetido estos días. Bien podría decirse que si se saliera a la calle a preguntarle a la gente si está de acuerdo o no, seguro que habría una tendencia casi total a decir que no se comparte la idea. Veremos.

La avenida Orestes Lanza, que atraviesa buena parte de la ciudad de Oeste a Este, pasando por más de un barrio, fue hace no mucho tiempo remodelada en parte de su trayecto. «Eso estuvo bueno, pero ahora parece que se olvidaron de la otra parte de la avenida, que está muy, pero muy fea», comentaba ayer gente del Ceibal. Hablaban de Orestes Lanza hacia el Este del centro del barrio.