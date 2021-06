Vox populi

Realmente temeraria resulta la actitud de algunos motonetistas que transitan estos días por calle Brasil, en pleno centro de la ciudad. Lo hacen a muy alta velocidad y prácticamente rozando las señalizaciones que se colocaron en los tramos que están en reparación. Justamente allí se debe transitar muy despacio y con la mayor precaución posible. Lamentable.

Varias personas que ya recibieron las dos dosis de la vacuna contra el Covid, se sorprenden que en la aplicación Coronavirus uy aún figuran como personas sin vacunarse. Algunas se preguntan cómo hacer para actualizar esos datos. Según pudimos saber, no es el usuario quien actualiza, sino que debería hacerlo el sistema mismo, automáticamente. Es decir, que simplemente hay que esperar.

Gente que está agendada para recibir la vacuna el próximo jueves 17, consulta si el paro de 24 horas previsto para ese día no afectará esta actividad. Vale aclarar que si bien el Sindicato Médico del Uruguay apoya la plataforma del PIT CNT, la vacunación no sufrirá interrupciones.

Cuando las cosas se solucionan con la prontitud que ameritan, vale destacarlo. Es el caso de una columna de luz en Agraciada y Verocay. El pasado jueves una vecina vio que el foco frente a su casa pendía de un fino cable, estaba a punto de caer y significaba un verdadero peligro. Llamó a Alumbrado Público y a los pocos minutos los funcionarios ya estaban allí solucionando el problema.