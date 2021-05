Vox Populi

Ha causado molestia en muchos estudiantes –sobre todo liceales- y sus familias, el hecho de que haya docentes que fijen sus clases virtuales en días y horarios que para nada se corresponden con los habituales de clase. Es más, hasta hubo quienes marcaron clases un día sábado y hasta un feriado.

“Por supuesto que no les viene mal tener clase, pero los chiquilines y nosotros como familia también tenemos otras cosas que hacer, ¿por qué no respetar los días comunes de clase?”, nos decía ayer la madre de una alumna que, según decía, el docente que dictó clase un feriado llevaba el control de asistencia y ponía falta a quienes no estaban. En definitiva, se trata de algo que no corresponde.

Vecinos de la zona sur de la ciudad están preocupados por la siguiente situación. Hay un pasaje entre las viviendas del barrio Constitución, concretamente en Andes y Marosa di Giorgio (ex Industria) que sirve para que la gente del barrio transite de un lado a otro. Pero alguien comenzó a construir allí su casa, con lo que “cerró” el pasaje.

Los vecinos se preguntan si es que la Intendencia autorizó o, contrariamente, desconoce el hecho. Incluso para quienes transitan con niños hacia la escuela de Saladero solían utilizar ese camino, que ahora les ha quedado bloqueado. “¿Son o no son de todos estos pasajes? ¿Son espacios públicos o privados?”, decía hace unos días muy ofuscado un comerciante de la zona.