Voto Secreto

Por la Comisión de Asuntos Políticos

Éxodo XXI – Cabildo Abierto, Salto

El Salto que queremos debe ser empujado por la sociedad civil, promovido por los actores políticos, que son quienes tienen la posibilidad de llegar al poder y transformar sus intenciones en hechos. Políticos que impulsen el sector privado, lo incentiven a invertir y a crecer, pero jamás obligando, amenazando o jugando a «bola tapada» buscando un rédito político antes que un rédito social. Políticos pragmáticos que concreten acciones para lograr el bienestar de la ciudadanía y el desarrollo del departamento, por encima de los discursos electoralistas.

La mayoría de la ciudadanía está acostumbrada a criticar y menospreciar a las personas que se dedican a la actividad política, y muchas veces tienen razón en sus críticas. Es que sin duda muchas veces la tarea política no es fácil, ni siquiera es amena; pero alguien tiene que hacerla.

Hay varios tipos de personas que se dedican a la política, los que buscan un «carguito» o una ventaja personal al llegar al poder y aquellos para los que la actividad política es una vocación. Para estos últimos llegar, por ejemplo, a la Junta Departamental es un honor, una posibilidad de LEGISLAR, de CONTROLAR, de aplicar la política como HERRAMIENTA, sabiendo que es un trabajo NO REMUNERADO, que requiere LEER MUCHO, ESTUDIAR, ASESORARSE, ESCUCHAR y luego, votar a conciencia.

Llegar a la Junta Departamental requiere cumplir un rol, no sólo presencia y levantar la mano. Se trata de ESCUCHAR A LA GENTE, a la gente que los VOTÓ para cumplir esa tarea. La Junta es conocida, deberíamos decir era conocida, como la “caja de resonancia” de la gente. Es allí donde los salteños iban a plantear sus problemas, ideas y/o sugerencias. Es el primer escalón político para lograr cambios, esa es la función de las Juntas Departamentales, de los Ediles. Quienes salen a pedir el voto para representarnos en un Legislativo, debería asumir la responsabilidad y dedicación que el cargo amerita, no puede después decir que como no gana dinero no le puede dedicar el “tiempo que quisieran” o que terminen descuidando el cargo por otro rentado que consiguió gracias a los votos de la gente, justamente para el cargo que descuida. Ser legislador debería volver a ser un orgullo y no un medio para conseguir un “carguito”.

Y ¿por qué le planteamos esto? pues, porque es NUESTRA responsabilidad, como ciudadanos, revisar al menos quienes ocupan los 3 primeros puestos. ¿son conocidos? ¿pueden llegar a realizar la tarea que estoy a punto de encomendarles? ¿Están preparados?. Deberíamos los electores tomarnos ese momento para reflexionar ya que es una decisión que no podrá ser cambiada en cinco años. Conocer la vocación de las personas que harán la tarea sin duda mejora los resultados.

El Parlamento Nacional es una Junta Departamental pero a escala mayor, con la responsabilidad de crear Leyes que afectarán no solo a los habitantes de un departamento, sino de todo un país. Entonces, imagínense que un Edil que vota algo sin estar informado, sin asesorarse como es debido, sin hablar con la gente que será afectada ¿cómo se desempeñaría en el Parlamento Nacional? dónde la tarea es mayor, la responsabilidad es mayor, las presiones son mayores, y además cobrarán un sueldo y el cargo que algunos creen que un “título” los pone en una situación de poder …

Es fácil defenestrar a los políticos… es casi un deporte nacional; pero la mayoría parece olvidar que están allí porque nosotros, los ciudadanos, los votamos; y lavarse las manos es quitarse la responsabilidad. La política NO ES SUCIA, los POLÍTICOS NO SON CORRUPTOS, hay gente corrupta que se dedica a la política y la ensucia, pero eso SOLO PASA PORQUE EL PUEBLO LES DA ESE PODER. El Pueblo es el único que tiene derecho a equivocarse, pero también es cierto que es ESE MISMO PUEBLO es que tiene el poder para ECHAR a quienes no cumplen.

Debemos aprender que no basta con votar un candidato, ese «de la foto», debemos mirar quienes están debajo de él, porque esos serán nuestros futuros Senadores, Diputados y Ediles.

Mucha promesas se hacen en épocas electorales, y mucha presión se recibe de parte de dirigentes políticos, amigos, hasta familiares, pero nunca debemos perder de vista que el acto de votar es SECRETO, está uno solo con su conciencia en el cuarto oscuro y en ese momento puede poner la lista que realmente cree que puede lograr un cambio positivo independientemente de lo que afuera se sienta obligado a demostrar. ESA es la belleza de nuestro sistema electoral y democrático.