Votamos favorablemente, pero pedimos un trato más responsable de la Intendencia

Edil Augusto Bonet. Recreo Parque Aventura

Esta mañana en Daymán se estará presentando el proyecto turístico Recreo Parque Aventura con la presencia de los referentes de la empresa Techera Turismo EVT. El pasado jueves en la Junta Departamental se aprobó este proyecto, lo que fue destacado por el edil Juan Pablo Roca, pero el proceso recibió críticas por parte de edil del Partido Nacional al entender que hubo muy poco tiempo para analizarlo. El edil Augusto Bonet, pidió argumentar su voto realizando varias consideraciones. Consultado por EL PUEBLO, reafirmó sus reflexiones respecto a este y otros proyectos que se han aprobado por parte del Legislativo Departamental.



“La bancada del Partido Nacional votó favorablemente a este proyecto porque lo consideramos una buena inversión para Salto, más en este momento de carencias y problemas laborales. De todas formas, queremos hacer algunas consideraciones o advertencias importantes” sostuvo en principio el curul.

“La bancada del Partido Nacional no acompañó el proyecto en comisión porque entendimos que los tiempos de estudio no fueron los óptimos. El expediente ingresó a la comisión de legislación el día 13 de octubre, y tuvimos apenas 7 días para estudiar 160 fojas de un plan de inversión. Reclamamos que el estudio de estos temas sea serios y responsables. ¿Acaso algunos de los ediles del plenario pudieron leer este proyecto? En particular lo estudiamos con el tiempo que tuvimos, pero nos quedaron muchas dudas y consultas que nos hubiera gustado evacuar” fue la primera crítica .

Un trato más responsable de la Intedencia

Aclaró que ésta fue una de las razones por la cual la banca de la Lista 180 estuvo vacía cuando se votó la renovación de la concesión de Acuamanía, “porque entendimos que, a pesar de que el proyecto es bueno y necesario, la Intendencia no puede tratar de esta manera a la Junta Departamental. Debemos reclamarle al Intendente un trato más responsable. Pero estamos acostumbrados, así es como se lleva adelante la gestión de turismo desde la Intendencia de Salto: a fuerza de improvisaciones. La falta de diálogo con el sector privado es una de las razones por la cual estamos ante un fracaso de la coordinación de turismo. Nos hubiera gustado hablar con la empresa, con los demás empresarios de termas, proyectar el efeco en la oferta y la demanda de turismo.”

Por otra parte Bonet dijo que a pesar de esto entienden que se está ante un muy buen proyecto. “Existe un análisis de públicos, proyecciones financieras, mix de marketing, plan de ejecución y una pata local que nos asegura de que el comodato a 25 años no será adjudicado a improvisados, sino que a un proyecto serio y estudiado.”

Volvió a aclarar que “lo apoyamos ( al proyecto) porque este tipo de iniciativas traen trabajo para el departamento, diversifican la oferta turística en termas y generan confianza en el departamento. En este punto me quiero detener, ya que este voto afirmativo tiene mucho de responsabilidad como salteños. Votamos a favor porque debemos mostrarnos unidos y coherentes para los inversores, las discusiones las tendremos en estos ámbitos o en las comisiones.”

“Pero también es muy importante saber que votamos afirmativamente porque consideramos que la iniciativa privada es la forma más genuina de desarrollo, y nos alegra que el Frente Amplio esté en concordancia con nosotros. Este Frente Amplio es el que ha apuntado a la privatización de la gestión de varios lugares públicos como el Mercado 18 de Julio, la Bodega Harriague, el Hotel Municipal, el Parque Harrigue y la Costa del Río Daymán. Algo que nos parece muy bueno e interesante, además de que le ha dado vida a esos lugares que estuvieron abandonados. Pero exigimos que el Frente Amplio no grite “tero” en una parte y tenga el nido en otro lado, queremos que sea coherente y que asuma de una vez por todas que su estrategia de desarrollo se basa en impulsos de inversiones privadas que tan bien le hacen al departamento.”

Además destacó que a pesar de que Uruguay no es competitivo en términos de tipo de cambio, una empresa argentina eligió invertir e nuestro país porque es seguro y respeta a las empresas e inversiones.

Pedidos de informes a responsables de turismo

“Así como se hizo a las apuradas esto, hay que hacer notar que la coordinación o dirección de turismo de la Intendencia ha hecho muchas cosas de la misma manera, y estamos muy preocupados por el rumbo del turismo en Salto” afirmó y apuntó a que no existe una figura referente e materia de turismo en el departamento, además de que en el organigrama actual la política de turismo está renegada a un segundo plano desde el punto de vista organizacional. “Es necesario dar un volantazo para afrontar la llegada el congreso termal Termatalia en el 2023. Es por esta razón que estamos preparando una batería de pedidos de informes y el llamado a comisión de la Directora Marazzano, algo que es necesario para poder conocer de primera mano cuáles son los proyectos e ideas en relación al turismo en Salto.”

Finalmente Bonet señaló que “acompañamos esta propuesta, pero nos interesaría que el empresario pudiese hacerse presente en la Junta Departamental para contarnos más detalles sobre el proyecto.Solo resta felicitar y agradecer a la empresa por haber confiado en nuestro departamento para invertir”

Cerrando su argumento el edil dijo desearles el mayor de los éxitos que es, sin dudas, el éxito de nuestro centro termal y nuestro departamento.