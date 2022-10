«Vos Enzo, el que saliste victorioso»

«Cuando terminó el partido, lo felicité y le dije: te tocó bailar con la más fea y saliste victorioso. Muy en toda la línea»

La anécdota quedó en ese pasado reciente, cuando se enfrentaron Salto Nuevo y Ceibal por la décima fecha de la primera rueda del Campeonato Salteño. Sucede que el duelo en el área se planteó y ENZO GONZÁLEZ, fue directa referencia de Braian Rodríguez, el goleador de Ceibal. Lo de Enzo fue impecable. A tal punto que le bajó el grado de influencia al goleador del campeonato salteño. La severidad del marcaje, tal como por otra parte lo torna elocuente la foto adjunta. Ahí está; ese es el «3» del zaguero central de Salto Nuevo, que para el DT Rodolfo Aguirre, «salió victorioso».

El trámite no estableció lo contrario y el producto final tampoco. Para Salto Nuevo, un punto saliente. A la medida de la pretensión. Complicarle el partido a Ceibal. No solo que no lo perdió, sino que en el primer tiempo, alcanzó jerarquía de rendimiento y situaciones puntuales frente a los palos ceibaleños.

Salto Nuevo está queriendo creer. O va creyendo.