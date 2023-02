VOLVIERON LAS CAMPERAS Y LA ROPA DE ABRIGO.

Si bien estaba anunciada una baja de temperatura para la jornada de ayer, a muchos sorprendió el frío, en un día bastante nuboso y ventoso. Para hoy se prevé una mínima de 6 grados y una máxima de 24, temperatura que irá aumentando, hasta alcanzar la semana entrante, más de 35 grados, no se anuncian lluvias.

Las bajas temperaturas no se mantendrán por muchos días

El descenso significativo de temperaturas registrado este viernes no se mantendrá por muchos días. Para el lunes la probabilidad de precipitaciones es nula y habrá máximas de 30°C.

Tras una intensa ola de calor , este viernes se registró una drástica caída de temperaturas , con rachas de viento y lluvias intensas en todo el territorio.

¿Cómo estará el tiempo este fin de semana de Carnaval? Según el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) la lluvia no se extenderá en la semana, y tampoco la masa de aire polar.

Este sábado 18 se pueden registrar algunos chaparrones en la mañana, pero en la tarde el cielo volverá a estar entre claro y algo nuboso. Las temperaturas, según el instituto, oscilarán entre los 12° y los 23°.

Para el domingo el cielo estará despejado y las temperaturas seguirán su ascenso hasta situarse entre los 11° y los 27°.

De cara a la próxima semana, tanto lunes como martes la probabilidad de precipitaciones es «nula» y las temperaturas retomarán el promedio de las últimas semanas con mínimas de 15° y máximas de 30°.

La aplicación AccuWeather apunta temperaturas similares y prevé que tanto lunes como martes se mantenga «soleado con brisa».

Consultado por El País, el meteorólogo José Serra apuntó: «Si bien habíamos anunciado para estos días el ingreso de una masa de aire frío de origen polar, no pensábamos que íbamos a tener temperaturas tan bajas. Estamos frente a una alta variabilidad atmosférica».

Tromba marina en la costa de Piriápolis y Agua

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) informó sobre dos reportes de trombas marinas en el este del país. La primera se registró frente a Aguas Dulces, Rocha, según Montevideo Portal, mientras que la segunda tuvo lugar este viernes frente a Piriápolis, Maldonado, y avanzó hacia la costa,

“La tromba es un vórtice giratorio de viento ascendente, desde la superficie marina hacia la nube”, explicó Inumet en Twitter.

En general, la duración de este fenómeno meteorológico es de media hora.

“Las condiciones de temperaturas relativamente cálidas de la superficie marina y la interacción con una masa de aire fría e inestable que afecta la costa uruguaya actualmente favorecen la formación de estos fenómenos”, señaló el Instituto.