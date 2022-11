Luis Suárez, con lágrimas en los ojos se despidió de los hinchas tricolores. El gran goleador, acompañado por sus tres hijos Delfina, Benjamín y Lautaro, disfrutó el pisar por última vez el verde césped del Gran Parque Central y en una sentida vuelta olímpica saludó a las tribunas por última vez luciendo la camiseta del club de sus amores. Volvió para ser campeón y cumplió. Tenfield.com rescató lo vivido. El salteño, fue el eje central.

A la hpora de hablar, Suárez habló para confesar que “Es maravilloso. No puedo hablar, me quedo con el gol de la hinchada para que yo estuviera de vuelta acá. Ese fue el gol más importante que Nacional hizo este año. Volví por ustedes (refiriéndose a los hinchas) y porque quería volver. Cada uno de ustedes se tiene que sentir orgulloso ya que a nivel mundial se habla de lo que hizo la hinchada de Nacional. Agradecerle al presidente, por su respeto, al cuerpo técnico, por haberme tratado como me trato, a toda la gente del staff, y a los compañeros, uno por uno por el trato diario. Disfruté cada día y cada momento junto a ustedes. Agradecerles a mi señora y a mis tres hijos, por darme la posibilidad de cumplir el sueño de volver a salir campeón en Nacional, en mi propia casa. Y eternamente agradecido a la hinchada de Nacional. Es un hasta luego, no voy a volver a jugar, pero quizás regrese al club en algún momento”, un emocionado Luis Suárez, en el discurso de despedida, hablándole con el corazón en la mano a los hinchas tricolores.

VOLVIENDO A GIGLIOTTI

Previamente, en gran gesto le devolvió la camiseta con el número 9 a Emmanuel Gigliotti. “Gracias Luis, por cumplirnos el sueño”, le retribuyó el delantero argentino que mantiene contrato vigente con la institución hasta diciembre de 2023.