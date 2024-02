«Volver a serlo que fuimos»

El «Pitu» reconoce que los viajes impactaron en los físicos. Que esas tres salidas en una semana, implicaron que frente a Paysandú, la decadencia en cuanto a nivel resultara inevitable. La derrota padecida en la «Heroica» y esta necesidad bien entendida: llega Artigas y para Salto, es el imperativo de recomponer la imagen. Después de todo, Paysandú observa solo tres puntos menos que la selección «naranjera»

Desde JORGE ECHENAUSI, una premisa en el horizonte inmediato: «volver a ser lo que fuimos, hasta antes del partido con Paysandú. Pero en ese partido, tampoco es que Salto no fue nada, porque incluso tuvimos algún par de situaciones. Cuando digo, volver a ser lo que fuimos, no me refiero solo al resultado, sino al nivel del equipo en general».

-En Artigas, fue empate 2 a 2. Después de aquella ventaja «naranjera» por 2 a 0, hasta que Guillermo Confalonieri enderezó al local y Salto retornó con un punto. Tampoco fue un mal resultado. El «Pitu» evoca aquel resultado que pasó, «porque al fin de cuentas son lecciones para aprender. Pero ahora tiene que ser un partido especial para nosotros y lo será. Jugar en casa otra vez y si ganamos es estar próximo al fin de ser campeones de la zona. Eso es lo que pretendemos».