Volvemos sobre la falta de control

Siempre hemos sostenido que en este país lo que faltan son los controles para controlar a los controladores. Nos explicamos. Cuando las posiciones se tornan casi irreconciliables lo habitual es que se llegue a acuerdos que cristalizan en leyes. Vale decir que las leyes existen.

Claro está que al hacerse pública una mayor exposición de un tema, la opinión pública sigue con mayor atención la posición de cada parte.

Una ley cuyo cumplimiento no se establece porque no se han establecido los controles o nadie controla a éstos, es lo mismo que no existiese. Muy similar es lo que pasa cuando a un órgano encargado de controlar a los poderes políticos o a sus integrantes, no se le da recursos o se lo integra con gente que deja mucho que desear.

De esto nos hemos ocupado en más de una oportunidad. Hay varias instituciones “decorativas” en el país que en realidad no cumplen rol alguno o no tienen atribuciones suficientes como para ser más eficientes en su supuesta función. Sucede con el Tribunal de Cuentas; con la Junta Antidrogas (JND), con la Junta de Transparencia y Etica Pública (JUTEP)

La verdad es otra. A ningún legislador interesa darle mayores atribuciones o más poder, ya sea económico, político o similar a determinadas instituciones.

Es lo que sucede en nuestro país con la libertad de cultos. Es cierto que nadie está obligado a profesar determinado culto o religión. Pero también lo es el hecho de que esta disposición data de otra época, de otro siglo incluso en los que la situación era muy diferente.

Hoy la tecnología y los medios tienen un poder tal entre la población que prácticamente “obligan” a determinados sectores de la población a profesar determinados cultos. La cuestión es que en muchos de estos cultos o religiones, se les exigen luego a los “feligreses” de diferente manera que aporten un “diezmo” de sus ingresos. Esto es lo que hallamos fuera de control. ¿Alguien sabe donde va ese dinero?

Alguien sabía que la Iglesia Católica en el Uruguay tiene alrededor de 2.000 millones de pesos en bienes. Que el “Pare de Sufrir”, tiene alrededor 1.500 millones y sobre todo que o quien se lleva el rédito que dejan estos bienes materiales. Que se hace con lo que sigue ingresando periódicamente.

Somos y seguiremos siendo partidarios de la libertad de culto, siempre y cuando no sea una forma más de esquilmar a los más necesitados en beneficio de algunos y en perjuicio de muchos.

A.R.D.