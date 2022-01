Vóley Playa en Costanera Norte

Desde ayer sábado 15 de enero se viene disputando el torneo de duplas

organizado por Deportes de la Intendencia y la Liga Salteña de Voleibol.

La actividad proseguirá en la jornada de hoy con algunos cruces que restan en

las tres series del mismo y luego se pasará a la etapa de definición.

Partidos para hoy:



9:15 hs. Cincunegui – Garcia vs. Piriz – Lechini.

10:00 hs. Campos Campos – Jaime – Rivarola

10:45 hs. Segundo Serie vs. Segundo Serie 3

18:00 hs. Ganador Segundos serie 1 y 3 vs. Ganador Segundo Serie 2

Semifinales

18.45 hs. Sorteo 1 vs. Sorteo 2

19.30 hs. Sorteo 3 vs. Sorteo 4

20:15 hs. Perdedor Semi 1 vs. Perdedor Semi 2

Final

21:00 hs. Ganador Semi 1 vs. Ganador Semi 2