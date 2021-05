Totalmente de acuerdo con las reclamaciones porque son reales pero es una mala costumbre analizar solamente una sola cara de la moneda. La pandemia es real no solo en los titulares que arroja esta sino también en las cifras porque estamos en momentos muy complicados desde el punto de vista de la salud pública. Por otro lado en el hipotético caso de la reapertura la actividad sería dependiente de la concurrencia del público a los locales que depende de la percepción de las personas de cara a la pandemia y esta concurrencia podría ser muy pequeña no variando las situación económica de los reclamantes, la concurrencia a las termas es un ejemplo concreto.

Que los efectivos concurran a dependencia policial a efectuar denuncias….?? Así que el desacato e insulto a la autoridad ya no son delitos perseguibles de oficio?? Los policías ya no son más una autoridad y ahora tienen que realizar Instancias de Parte contra quienes desacatan la autoridad que representan…?? Con LUC o sin LUC los policías son siempre bastardeados por los judiciales y sin embargo les seguimos pidiendo más y más compromiso con la función.👮👮

Jornales solidarios: serán por seis meses, trabajarán 12 jornadas al mes y ganarán $12.500

Me gusta trabajar y respeto mis reglar y soy puntual a la hora de trabajar trabajaría cualquier horario no me molesta tener compañeros en el trabajo les agradezco si me darían la oportunidad de trabajar junto a la intendencia de salto

Mario