Visibilizar para construir una sociedad inclusiva

En la semana del 21-3, Día Mundial del Síndrome de Down conozcamos a Martina, una adolescente con muchas inquietudes, alegre y coqueta. Entrevista a Martina Severi Abogadro, una adolescente con Síndrome de Down.



¿Qué edad tienes Martina?

17 años.

¿Tienes hermanos?

Agustín es el mayor, tiene 23 años. Después viene mi hermano Pablo que tiene 20 años. Los dos viven en Montevideo. Mi hermano Agustín trabaja en Paso de los Toros, se recibió de Ingeniero mecánico industrial y Pablo mí otro hermano, está en la facultad.

¿Siempre viviste en Salto?

Sí.

¿Cómo te describirías?

Eso es muy complicado, simpática, pelo lacio, con lentes que los uso desde los 4 años. Me gusta ser siempre graciosa, muy graciosa, porque me fascina la comedia.

¿Qué cosas consideras importantes en la vida?

Ser siempre feliz, siempre, siempre, no importa por dónde ser feliz. También es importante en mi vida la amistad, el amor, soy fan del amor. La familia es importante para mí también.

¿Qué te hace feliz?

Mi novio, porque me hace reír todo el tiempo, lo amo. También lo que me hace feliz es mi familia.

¿En qué escuela estudiaste y a cuál liceo estás

asistiendo?

Fui a maternal, después estudié en Crandon hasta 4to año de liceo y me fui para el Liceo 1 porque ya sabía que quería elegir Arte, porque me gusta el teatro y dibujo. Me fui por dibujo y por la danza, esas materias.

¿Te gusta estudiar? ¿Qué materias te resultan más difíciles? ¿Te ayudan los

profesores y compañeros?

Me gusta estudiar sí, me resulta interesante. Me resultan más difíciles las materias de matemáticas, lo que te hace pensar mucho, filosofía, ahora en 6to, economía capaz, física y química. Me ayudan mis profesores, compañeros y mi familia.



¿Qué barreras o dificultades encuentras en tu día a día

cuando realizas tus

actividades?

El manejo de la plata, el ubicarme bien en la ciudad.



¿Qué haces en tu tiempo libre?

Paso tiempo con mi novio, que lo amo. Otra cosa que hago en mi tiempo libre es mirar series, películas, me fascina el maquillaje y me gusta decorar.



¿Practicas algún deporte?

Practico danza, siempre quise hacer árabe y jazz.



¿Qué tipo de música te gusta?

Me gusta todo tipo de música, reggaetón, bachata, soy re fan del romance. Escucho Ha-ash, es música muy lenta, divina. También escucho Ventino, que es un grupo de cuatro gurisas que cantan bien. Después también CNCO que es un grupo de cinco gurises.



¿Piensas seguir estudiando cuando termines el

liceo?

No sé, capaz que sí. Capaz cosmetología, o alguna materia del liceo que me haya gustado, o algo así.



¿Cómo te imaginas mañana Martina?

Me imagino capaz que casada y trabajando.



¿Cuáles son tus sueños?

Mi sueño siempre fue ser bailarina de árabe y de jazz. También mi sueño era tener novio y seguir cosmetología o ser diseñadora de modas.



¿Eres feliz?

Siempre.

¿Cuál es tu frase predilecta?

Si puedes soñarlo, puedes hacerlo y nunca dejes de soñar. Martina, una adolescente que junto a su familia ha hecho valer su derecho a la educación, su derecho de acceso a la cultura; que va derribando mitos y sumando logros.